Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Il Centro d’Arte, associazione collegata all’Università degli Studi di Padova che da oltre 70 anni propone in città musica di ricerca senza preclusioni di genere, è costretto dalla quarantena del periodo a frenare l’entusiasmante corsa della stagione concertistica appena avviata, tuttavia non intende calare il sipario su quello che è lo scopo intrinseco del suo statuto: mettere in comunicazione il lavoro degli artisti con il pubblico più attento e desideroso di scoprire e coltivare musica nuova, indipendente, fuori dal mercato dominante.

È da qui che nasce “Musica da Camera”, un vero e proprio festival online creato grazie ad un gruppo di musicisti italiani, selezionati con cura e passione dalla direzione artistica, a cui il Centro d’Arte ha commissionato un breve concerto dalla loro casa, con i mezzi che hanno a disposizione: i loro strumenti, le loro voci, i loro smartphone. Un gesto che va letto anche come sostegno: verso il pubblico, certamente, in questo momento privato delle proprie abitudini di ascolto, intrattenimento e socialità, ma anche verso chi suona e vive il palco come luogo di lavoro e di ricerca.

La risposta da parte dei musicisti è stata entusiastica e si è tradotta in una serie di lavori originali che il Centro d’Arte diffonderà sui propri canali e dove rimarranno usufruibili in un archivio sempre accessibile. Non si tratta di produzioni audiovideo particolarmente sofisticate, sarà piuttosto come leggere un diario di creatività quotidiana. Questo festival “telefonato”, in quarantena, che solo un mese fa non si sarebbe mai immaginato, terrà compagnia al pubblico con una ventina di appuntamenti, che verranno pubblicati a cadenza regolare sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/ centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

Il primo appuntamento con “Musica da Camera” è fissato per domani (venerdì 20 marzo) alle ore 19 con il trombonista e compositore Filippo Vignato, poi ogni martedì e venerdì con i contributi di Silvia Bolognesi, Tommaso Cappellato, Francesco Cigana, Mirko Cisilino, Andrea Davì, Laura Faoro, Danilo Gallo, Riccardo La Foresta, Nicolò Masetto, Johann Merrich, Francesca Naibo, Alessandra Novaga, Giorgio Pacorig, Debora Petrina, Marta Raviglia e altri ancora.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it