Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Prosegue la rassegna in streaming “Musica da Camera”, vero e proprio festival “a distanza” che vede protagonisti alcuni tra i giovani musicisti italiani più apprezzati dal Centro d’Arte, la storica associazione padovana da più di 70 anni attenta alla scena contemporanea e all’evoluzione dei linguaggi musicali, fuori dalle regole del grande mercato.

Martedì e venerdì alle ore 19

I concerti, due alla settimana, vengono trasmessi ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it, per poi rimanere disponibili in un archivio sempre accessibile.

I prossimi interventi esclusivi, commissionati dal Centro d’Arte e realizzati in casa dagli artisti con i mezzi a disposizione (strumenti, voci e smartphone), saranno a cura della chitarrista Francesca Naibo, martedì 21 aprile e del batterista e percussionista Francesco Cigana (venerdì 24 aprile).

Francesca Naibo

Francesca Naibo (nata a Vittorio Veneto, Treviso), inizia a studiare la chitarra che è ancora una bambina. Si diploma al Conservatorio di Venezia e successivamente si perfeziona in Italia e all’estero presso rinomate accademie. Attiva da anni nella didattica musicale (al “Benedetto Marcello” ottiene anche una laurea di II livello in didattica per la formazione di docenti), spazia dalla musica antica alla contemporanea, dedicandosi in particolare all’improvvisazione e a tutte le declinazioni della chitarra (classica, elettrica, fretless, pedal steel guitar). Si esibisce regolarmente con varie formazioni e si interessa inoltre di arti visive, fotografa e design.

Francesco Cigana

Francesco Cigana (nato a Bolzano) si è laureato al Dams e ha studiato al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. Batterista, percussionista, improvvisatore, compositore, performer e creatore artistico, Cigana sviluppa una sua particolare ricerca sugli aspetti timbrici e melodici degli strumenti a percussione, fondendo generi musicali diversi. Oggi collabora, come musicista, con numerose realtà artistiche in Italia e all’estero. Prossimamente a “Musica da Camera”: Marta Raviglia, Tommaso Cappellato, Virginia Genta, L’Impero della Luce, Mirko Cisilino, Riccardo La Foresta, Johann Merrich, Giorgio Pacorig.

Info web

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

Sostieni PadovaOggi Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery