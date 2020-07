Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Non più un “festival a distanza”, o almeno non solo: col suo palco virtuale e un cartellone già lunghissimo che intende continuare ad accompagnare l’estate, “Musica da Camera” è diventato un appuntamento settimanale immancabile per tutti gli appassionati di “musica di ricerca”, un luogo sicuro e intimo in cui gli artisti fanno parlare il proprio lavoro dalla bottega di casa e costruiscono le pagine di un prezioso diario che, grazie all’archivio permanente in cui vengono salvate, possono essere “sfogliate” in qualunque momento. Si prepara dunque una nuova doppia performance per la settimana, con una proposta italiana e una internazionale.

Martedì 21 luglio

Martedì 21 luglio alle ore 19, sui canali social e sul sito del Centro d’Arte di Padova, sarà protagonista il compositore e polistrumentista Piero Bittolo Bon. Musicista raffinato e di talento che oltre alla famiglia dei sassofoni suona anche clarinetti e basso elettrico, Bittolo Bon si distingue per il suono e il fraseggio estremamente personali. Considerato una tra le voci più originali del jazz contemporaneo, non solo nazionale, da sempre affianca un’intensa attività solistica a molteplici collaborazioni: prima di tutto in Italia, dove è elemento fisso dei gruppi più significativi degli ultimi anni, ma anche in campo internazionale, con esperienze importanti a fianco della leggenda del free John Tchicai nel gruppo Dolphiana, o insieme a Jamaladeen Tacuma (bassista dei Prime Time di Ornette Coleman, tra gli altri). Nelle sue composizioni incastri ritmici ossessivi, tipici di un certo jazz chicagoano e newyorchese, si fondono con l’immediatezza del funk e passaggi di libera improvvisazione in un clima fresco e gioioso: una musica elettrizzante e stimolante, decifrabile eppure complessa e sempre imprevedibile.

Venerdì 24 luglio

Il nome internazionale atteso per venerdì 24 luglio, sempre alle 19, è quello di Tomoko Sauvage, musicista e sound artist giapponese di base a Parigi. Sauvage ha realizzato performance, mostre e workshop in tutto il mondo, giocando sul filo fra controllo e apertura al caso, in un processo di costante movimento e dissoluzione. L’artista, la cui ricerca nasce dall’acqua nelle sue diverse forme (gocce, onde e bolle) e dalla risonanza dei contenitori, utilizza ciotole e recipienti di porcellana amplificati con idrofoni. Oltre alla sua ricerca in solo, Tomoko ha collaborato con svariati musicisti e coreografi fra cui si ricordano Frédéric Nogray, Nicolas Lelièvre, Brigitte Chataignier, Francesco Cavaliere. I suoi lavori sono stati pubblicati da diverse etichette internazionali e nel 2011, ha creato una nuova serie di ciotole in porcellana in collaborazione con il Ceramic Research Center di Limoges.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

