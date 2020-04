Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Non si ferma la musica del Centro d’Arte, storica associazione nata in seno all’Università di Padova e da oltre 70 anni votata ai linguaggi contemporanei: per continuare la propria missione di diffondere cultura e andare incontro al pubblico assetato di nuove proposte al confine fra i generi, la direzione artistica ha infatti creato la rassegna in streaming “Musica da Camera”, un festival “a distanza” che vede protagonisti alcuni tra i giovani talenti italiani più apprezzati dal Centro d’Arte, ai quali sono stati commissionati dei concerti da casa, realizzati con i mezzi a disposizione (strumenti, voci e smartphone).

Martedì e venerdì alle ore 19

Due appuntamenti alla settimana trasmessi ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it, dove rimarranno disponibili in un archivio sempre accessibile.

I prossimi interventi in programma saranno a cura di Marta Raviglia martedì 28 aprile e di Tommaso Cappellato, venerdì 1 maggio.

Marta Raviglia

Marta Raviglia (Colleferro, Roma, 1980) è una cantante, compositrice e performer che spazia dal jazz alla musica contemporanea e dalla forma canzone all’improvvisazione più ardita. Tante le partecipazioni al fianco di orchestre, cori ed ensemble e in importanti rassegne nazionali ed estere. Collabora stabilmente col trombonista Tony Cattano, col chitarrista Simone Massaron, col pianista Simone Sassu e con la Tower Jazz Composers Orchestra diretta da Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone. Degna di nota l’esperienza nello spettacolo interdisciplinare con il musicista/artista visivo Manuel Attanasio, col Balletto del Mediterraneo guidato dalla coreografa Alessandra Mura, con lo scrittore Claudio Morandini e con la danzatrice Alessandra Fabbri. Il progetto “Lapses of Silence”, per voce solista e orchestra jazz, è stato concepito appositamente per lei dal compositore Gianluigi Giannatempo. Ha inciso vari dischi sia in qualità di leader che come ospite.

Tommaso Cappellato

Tommaso Cappellato (Padova, 1976) è un batterista, produttore, DJ e compositore forte di una preparazione e un’esperienza maturate a New York, con studi presso la New School University e il ruolo di leader nella house band della prestigiosa Rainbow Room. Il suo stile e la sua particolare ricerca muovono dal jazz ma sfociano in un eclettismo creativo che non conosce barriere, alimentato pure da viaggi in ogni parte del mondo: Africa, Brasile, India, Australia e Giappone. Ha suonato con Don Byron, Michael Blake, Fabrizio Bosso, George Cables, Marc Ribot, Aaron Goldberg, Steve Grossman, Debbie Harry & The Jazz Passengers, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Kurt Rosenwinkel e Harry Whitaker, fra gli altri. Del 2014 il Premio JAJ Award ricevuto dal DJ Shuya Okino come Miglior nuovo artista dell’anno. Fra i suoi progetti più recenti l’album “Aforemention”, per drums & synths, e l’attività col gruppo spiritual jazz Astral Travel.

Prossimamente a “Musica da Camera”: Virginia Genta, L’Impero della Luce, Mirko Cisilino, Riccardo La Foresta, Johann Merrich, Giorgio Pacorig.

