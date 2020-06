il 30 giugno e il 3 luglio 2020

Prosegue con ritmo la seconda parte di “Musica da Camera”, il festival online del Centro d’Arte nato in tempo di quarantena e divenuto il palco virtuale più popolato del web per quanto riguarda la “musica di ricerca”: anche per questo la storica associazione collegata all’Università degli Studi di Padova che da oltre 70 anni rivolge lo sguardo alla contemporaneità ha deciso di estendere la programmazione a tutta l’estate, con una proposta italiana e una internazionale alla settimana. Un impegno che è da leggersi come attenzione sia verso il pubblico che verso gli artisti, volto a soddisfare il bisogno di arte per chi ne fruisce e per chi la crea. La rassegna ha inoltre la peculiarità di custodire in un archivio permanente e sempre accessibile ciascuna performance.

Martedì 30 giugno

L’appuntamento di martedì 30 giugno alle ore 19 sui canali social e sul sito del Centro d’Arte vede protagonista Federica Michisanti, bassista e contrabbassista di Roma. Del 2012 il primo lavoro discografico “Trioness”, con Simone Maggio al piano ed Emanuele Melisurgo al sax tenore e soprano, seguito nel gennaio 2017 da “ISK”, registrato con Maggio e Matt Renzi al sax tenore, oboe, corno inglese e clarinetto basso. Trioness diventa poi il nome del trio che introduce al sassofono tenore Marcello Allulli e che si esibisce su Rai Radio 3, nei migliori jazz club italiani e in prestigiosi festival nazionali ed esteri. Nel 2018 Federica Michisanti è prima su Musica Jazz nella sezione nuovi talenti del referendum annuale Top Jazz. Ancora su Musica Jazz il suo ultimo album “Silent Rides”, inciso dalla nuova formazione Federica Michisanti Horn Trio, con Francesco Lento e Francesco Bigoni, è settimo nella classifica dei dieci migliori dischi italiani del 2018.

Venerdì 3 luglio

L’ospite internazionale della settimana atteso a “Musica da Camera” venerdì 3 luglio, al consueto orario delle 19, è il compositore e cornettista americano Rob Mazurek. Mazurek (cornetta, elettronica) è tra i nomi di spicco del jazz di oggi, ma è anche sperimentatore elettronico, artista visuale e multimediale. Animatore del collettivo Chicago Underground nella capitale dell’Illinois, ha poi vissuto diversi anni in Brasile dove ha fondato il São Paulo Underground (dischi anche con Pharoah Sanders). Direttore della Exploding Star Orchestra e del Black Cube SP, Mazurek vive da qualche anno a Marfa, Texas, dove esprime un’inarrestabile vena creativa. È stato invitato più volte nelle rassegne del Centro d’Arte.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

