Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Si arricchisce di due nuovi appuntamenti “Musica da Camera”, il festival online promosso dal Centro d’Arte, storica associazione nata in seno all’Università di Padova che da oltre 70 anni vanta il presidio del contemporaneo nella città del Santo, con cartelloni che si pongono regolarmente all’attenzione nazionale.

La rassegna creata per far fronte alle difficoltà del periodo e continuare a proporre al pubblico assetato di musica nuova, a cavallo fra i generi e ai confini del grande mercato, vede questa settimana i contributi dei contrabbassisti Danilo Gallo e Silvia Bolognesi.

I due concerti, commissionati dal Centro d’Arte e realizzati dai musicisti presso le proprie abitazioni con i mezzi a disposizione, verranno pubblicati sui canali dell’associazione

Facebook fb.me/centrodarte.it,

www.vimeo.com/centrodarte,

www.centrodarte.it

rispettivamente martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile, entrambi alle ore 19, e rimarranno visibili in un archivio sempre accessibile.

“Musica da Camera” vuole essere in sostanza un “diario di creatività quotidiana”: 20 le performance in programma distribuite in un doppio appuntamento settimanale, ogni martedì e venerdì alle 19. Un gesto di sostegno verso il pubblico e chi suona e vive il palco come luogo di lavoro e di ricerca.

Danilo Gallo si è dedicato all’inizio alla chitarra classica per poi approfondire il contrabbasso jazz, arrivando a collaborare con alcuni tra i più affermati jazzisti del panorama internazionale. Musicista eclettico e trasversale, partecipa a svariati progetti che spaziano dal jazz alla musica etnica, passando per l’improvvisazione radicale e l’avanguardia.

Silvia Bolognesi è una tra le più famose contrabbassiste jazz italiane. Compositrice, arrangiatrice e insegnante di contrabbasso, è considerata un punto di riferimento per lo strumento ed ha suonato nei più importanti palchi jazz, in Italia e all’estero.

Prossimamente a “Musica da Camera”: Tommaso Cappellato, Francesco Cigana, Mirko Cisilino, Andrea Davì, Laura Faoro, Riccardo La Foresta, Nicolò Masetto, Johann Merrich, Francesca Naibo, Giorgio Pacorig, Marta Raviglia e altri ancora.

