Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

“Musica da Camera”, il festival web del Centro d’Arte di Padova che da mesi fa da palco virtuale alla “musica di ricerca” nell’interesse del pubblico e del lavoro degli artisti, prepara per la settimana un nuovo doppio appuntamento con una proposta italiana e una internazionale. Tutte le performance della rassegna vengono poi custodite in uno speciale archivio permanente per essere riviste in qualsiasi momento.

Martedì 7 luglio

Martedì 7 luglio alle ore 19, sui canali social e sul sito della storica associazione padovana, sarà protagonista il sassofonista baritono e compositore livornese Beppe Scardino. Scardino (sax baritono, clarinetto basso) si laurea in Musica Jazz presso il Conservatorio di Bologna con una tesi su John Coltrane. Collabora con il trombonista Gianluca Petrella nei gruppi Cosmic Band e Il Bidone, esibendosi nei più prestigiosi festival jazz italiani ed europei. Diviene membro del trio Plutino del batterista Bobby Previte e suona e registra con artisti quali Tim Berne, Amiri Baraka, Sadiq Bey e Enrico Rava. È collaboratore stabile dei gruppi Dinamitri Jazz Folklore, Mr Rencore, On Dog del sassofonista Francesco Bigoni e C’Mon Tigre. Per l’etichetta El Gallo Rojo ha diretto il sestetto “Orange Room” in due dischi, ha fatto parte del quintetto di John De Leo, ha suonato con il cantautore Bobo Rondelli, ha collaborato con i Virginiana Miller e la cantautrice Emma Morton. Attualmente guida un trio e un tentetto a proprio nome.

Venerdì 10 luglio

Il nome internazionale atteso per venerdì 10 luglio, sempre alle 19, è quello del sassofonista e clarinettista americano Chris Speed. Ospite del Centro d’Arte in diverse occasioni, a partire dalla prima apparizione nel 1994 all’interno del Bloodcount di Tim Berne, Chris Speed è un solista-compositore molto noto agli appassionati del jazz degli ultimi trent’anni. La sua originale cifra stilistica unisce i linguaggi del jazz, della musica popolare e dell’improvvisazione. Speed si è messo in luce come fondatore di una band notevole come Human Feel, con i quali ha inciso sette album. Oltre che con Tim Berne, Chris Speed ha collaborato attivamente con Uri Caine, con il Claudia Quintet di John Hollenbeck, con Myra Melford, con il trio Iffy, ed è elemento stabile nei gruppi yeah No (una sorprendente combinazione di free jazz, rock, folk balcanico e minimalismo), Pachora (organico interessato alle tradizioni musicali di Grecia, Bulgaria e Macedonia da fondere con il jazz), Alas No Axis e nel trio “The Clarinets” con Oscar Noriega e Anthony Burr. È fondatore della Skirl Records.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

Gallery