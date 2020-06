Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Si apre una nuova settimana di “Musica da Camera”, il festival web del Centro d’Arte di Padova che, grazie al successo di visualizzazioni e alle numerose nuove adesioni, ha da poco inaugurato la sua “Fase 2”, includendo nel cartellone online dedicato alla “musica di ricerca” anche prestigiosi nomi internazionali (da Europa e USA), i quali si andranno ad alternare di volta in volta con quelli italiani. La formula di un “diario di creatività quotidiana” in video, con performance di 15-30 minuti poi sempre disponibili in archivio, ha conquistato il pubblico, premiando la proposta della storica associazione padovana.

Martedì 9 giugno

A esibirsi sui canali social e sul sito del Centro d’Arte martedì 9 giugno alle ore 19 sarà Walter Prati (1956), compositore, violoncellista e performer elettronico. Prati divide la sua attività tra la creazione sonora e l’organizzazione produttiva sia tecnologica che delle arti performative in generale. Partecipa a festival musicali e teatrali in Italia e all’estero ed è presente al Teatro alla Scala, Milano Musica, Triennale di Colonia, Contemporary Music festival di Huddersfield, CCA di Glasgow, Akademie der Kunste di Berlino. Come sound designer ha realizzato diverse installazioni, collaborando, tra gli altri, con Fabio Novembre, Angelo Jelmini, Steve McCurry, Peter Bottazzi e Attilio Stocchi. Ha inciso per Ricordi, BMG Ariola, Pentaflowers, Auditorium edizioni, ECM Records.

Venerdì 12 giugno

Venerdì 12 giugno, sempre all’orario delle 19, sarà dunque il turno del nome internazionale che vedrà la partecipazione della trombettista portoghese, improvvisatrice e compositrice Susana Santos Silva (1979). L’approccio della musicista emerge da una vasta gamma di influenze che vanno dalla musica classica e contemporanea al jazz e alla libera improvvisazione, con la finalità di ampliare le possibilità espressive dello strumento e di dissolvere i confini fra composizione e improvvisazione. La musica di Susana Santos Silva è stata descritta come inebriante, intensa, bella, travolgente, affascinante, innovativa, audace e creativa e la rivista statunitense Downbeat ne ha parlato come di “Una delle improvvisatrici più elettrizzanti del mondo”. Come leader guida i progetti Impermanence and Life e Other Transient Storms e fa parte inoltre dei duo con Kaja Draksler e Torbjörn Zetterberg, del trio Child of Illusion con Hampus Lindwall e Chris Pitsiokos e dei quartetti Hearth e Here’s To Us. È del 2018 la pubblicazione del suo primo album solista, “All the Rivers” (Clean Feed Records), registrato dal vivo al National Pantheon di Lisbona.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

