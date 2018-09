"La città per la musica, la musica per la città": concerto "Rock and roll, Blues e Funky"

Dal 9 settembre al 13 ottobre la Civica Scuola di Musica "Città di Este", in collaborazione con il Comune di Este, presenta la seconda edizione dei concerti "La città per la musica, la musica per la città", ad ingresso libero.

Sabato 13 ottobre, ore 21: Ivo Musicante e i banditi. "Rock and roll, Blues e Funky" con Ivo Zorzi, Massimo Valvasori, Matteo Cazzaniga, Mauro Bonaldo, Loris Veronesi.

Chiuderà la rassegna al teatro dei Filodrammatici il quarto concerto Ivo Musicante e i banditi, con il formidabile Ivo Zorzi, voce e chitarra, affiancato da una degna compagnia di “banditi”. Saranno impegnati in un mirabolante programma, dal Rock and roll al Blues, al Funky

Info

https://www.facebook.com/esteculturaeventi/

www.scuolamusicaeste.it - info@scuolamusicaeste.it