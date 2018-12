Musica classica, Domenico Mottola per “Dialoghi a 6 corde” al Barco Teatro

Barco Teatro è un nuovo spazio/contenitore per eventi culturali nel centro di Padova. Fondato dall’Associazione musicale MoMùs MoreMusic in collaborazione con l’Associazione culturale Onòff-Spazio Aperto e con la Cucina di CLafèBistrò, Barco Teatro, si propone come spazio multiculturale e polivalente nel cuore della città.

Barco Teatro sorge in via Orto Botanico 12, all’interno del complesso di Villa Tron composto dalla villa seicentesca, la sua barchessa e il giardino, al centro di una delle più imponenti triangolazioni monumentali storicamente sedimentate della città di Padova, in posizione baricentrica tra istituzioni culturali, artistiche e religiose succedutesi nel tempo (Basilica del Santo, Orto Botanico, Museo Civico, ex-Antonianum e Prato della Valle).

Domenica 3 febbraio, ore 18

Musica classica

Domenico Mottola

Recital solistico

Ciclo “Dialoghi a 6 corde”

Domenico Mottola proporrà al pubblico alcuni caposaldi del repertorio per chitarra sola, dalle Fantasie rinascimentali di Dowland, Huwett e Laurencini da Roma alla Sonata I del contemporaneo Leo Brouwer, passando per 3 Sonate di Paganini, il Rondò Brillante di Aguado, le Variazioni di Llobet e le 5 Bagatellas di Walton. Introduzione ai temi del concerto a cura di Alessandro Tommasi e incontro-aperitivo alla fine del concerto con le delizie di Clafè Bistrò.

Domenica 17 febbraio, ore 18

Musica classica

Duo Joncol

Carles Guisado Moreno

Britta Schmitt

Ciclo “Dialoghi a 6 corde”

Domenica 10 marzo, ore 18

Musica classica

Duo Fantasque

Alessandra Luisi

Giusi Marangi

Ciclo “Dialoghi a 6 corde”

Domenica 31 marzo, ore 18

Musica classica

Giacomo Susani

Recital solistico

Dove

Barco Teatro

Via Orto Botanico, 12

Ingresso

Eventi musica: euro 10 intero, euro 5 ridotto studenti; dopo il concerto consumazione al bar a pagamento. Prenotazione caldamente consigliata

Info web

https://www.barcoteatro.it/#

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/