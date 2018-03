"Musica, festa per l'anima", secondo appuntamento del festival barocco a Roncajette

Per i 1.100 anni di Roncajette va in scena "Musica, festa per l'anima": tre concerti di grande musica barocca nella splendida cornice dell'antica chiesa parrocchiale di San Fidenzio.

Prende il via il 6 aprile, per proseguire nelle serate del 20 aprile e 5 maggio, il festival che si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni per i 1.100 anni di storia di Roncajette organizzate dal comune di Ponte Nicolò.

Il progetto, coordinato artisticamente dalla musicista Chiara De Zuani, è realizzato nell'ambito delle attività culturali del Comune, in collaborazione con biblioteca, parrocchia di San Fidenzio, Amici della Musica di Padova.

I tre concerti sono affidati ad alcuni tra i migliori strumentisti veneti attivi nell’ambito della musica barocca e della prassi esecutiva storicamente informata.

Il concerto

Il secondo appuntamento, venerdì 20 aprile, “Intorno alla stravaganza. Vivaldi e le sue aspirazioni” con musiche di Vivaldi, Albinoni e Dall’Abaco saranno interpretate dagli archi barocchi di Arparla Plus, con Davide Monti, violino solista e concertatore.

Prossimi appuntamenti

sabato 5 maggio

“Il gioco del doppio, intrecci tra due clavicembali tra Italia e Germania”

protagonisti i clavicembalisti Roberto Loreggian e Chiara De Zuani che eseguiranno musiche di J.S. Bach, B. Pasquini e J.L. Krebs.

Partecipazione

Tutti i concerti iniziano alle ore 21 e sono a ingresso libero fino a esaurimenti posti.

Informazioni

www.comune.pontesannicolo.pd.it

biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org