- Heroes and Heroines - Bisexual icons in music, ascolto guidato all'Amsterdam Cafè

Bi Visibility Day Padova 2017

PERCORSO VERSO IL VENTITRÉ SETTEMBRE

24 agosto: ascolto guidato a cura di Alessandro Liccardo

- HEROES AND HEROINES -

Bisexual Icons in Music

Il 23 settembre, a Padova, per la prima volta in Italia ci sarà una manifestazione di piazza per la Giornata Mondiale della Visibilità e dell'Orgoglio Bisessuale!

Oggi le persone bisessuali faticano ancora a veder riconosciuto il loro orientamento sessuale.

- non esistono

- è solo una fase

- non sanno essere fedeli ...

Per contrastare questa invisibilizzazione e stigmatizzazione, Bi Visibility Day Padova porterà nelle piazze le persone bisessuali!

Numerosi gli eventi in avvicinamento alla manifestazione: in questa sera del 24 agosto ti invitiamo ad un incontro musicale sulle icone bisessuali!

all'Amsterdam Cafè, a Padova, alle 21.

Una serata di musica, videoclip, fotografie d’epoca e aneddoti, sugli interpreti che hanno fatto la storia della canzone dell’ultimo secolo. Questo appuntamento in preparazione del Bi Visibility Day è un excursus eclettico che va dal rock degli anni Settanta alle ultime leve del pop e del cantautorato, passando per la new wave e il brit pop degli anni Novanta: HEROES & HEROINES è un tributo agli artisti che hanno squarciato il muro dell’invisibilità attraverso canzoni o coraggiose dichiarazioni.

Da Lou Reed a Christine and the Queens, passando per Janis Joplin, Dusty Springfield, Billie Joe Armstrong dei Green Day, la frontwoman degli Skunk Anansie Skin fino a Lady Gaga, cinquant’anni di mutamenti di costume raccontati attraverso alcune delle voci e delle immagini più amate dal grande pubblico internazionale.

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, già redattore e collaboratore di testate musicali come Rockol, OndaRock e Sentireascoltare.

Siete tutt* invitat*

Ingresso gratuito!

Parte del ricavato della serata verrà devoluto come auto-finanzamento del Bi Visibility Day Padova 2017.

