Le musiche di Morricone al chiaro di luna all’anfiteatro del Venda

L’omaggio orchestrale ai grandi classici del Maestro Morricone con il live ensemble di giovani talenti italiani che da alcuni anni si esibisce nelle più particolari location naturali e architettoniche.

Venerdì 2 agosto 2019

Anfiteatro del Venda - Galzignano Terme (PD)

Inizio show: H 21.30

Prezzi

In prevendita euro 15 + D.P.;

In serata euro 20.

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All’esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d’ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/2-08-le-musiche-di-morricone-al-chiaro-di-luna-anfiteatro-del-venda

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/70/anfiteatro-del-venda/6

☛ Info biglietti BigCartel. La mail di ricevuta di BigCartel/PayPal è valida per l’ingresso. Basterà esibirla alle porte, stampata o da smartphone, insieme al documento di identità di chi ha eseguito l’ordine. Gli ordini emessi non sono modificabli. Non vengono spediti biglietti via posta.

⋆ ⋆ ⋆ Cast ⋆ ⋆ ⋆

Luca Cacciatori (Violino);

Giulia De Paoli (Piano);

Carlo Maron (Clarinetto);

Enrico Milani (Violoncello);

Francesco Cigana (Percussioni).

Arrangiamenti di Matteo Cesarotto.

⋆ ⋆ ⋆ Programma in ordine alfabetico ⋆ ⋆ ⋆

⋆ “Addio a Cheyenne” (C’era una volta il West)

⋆ “C’era una volta il West” Theme (C’era una volta il West)

⋆ “Cockeye’s Song”, “Deborah’s theme”, “C’era una volta in America Theme” (C’era una volta in America” Suite)

⋆ “Il buono il brutto e il cattivo” Theme (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “L’estasi dell’oro” (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “Chi Mai” (Joss il professionista)

⋆ “Playing love” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Nocturne with no moon” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Piano Solo” (Love Affair)

⋆ “Nuovo cinema paradiso” Theme, “Love theme” (Nuovo cinema paradiso)

⋆ “Per un pugno di dollari” Theme (Per un pugno di dollari)

⋆ “Per qualche dollaro in più” Theme (Per qualche dollaro in più)

⋆ “Come un madrigale” (Quattro mosche di velluto grigio)

⋆ “Gabriel’s Oboe”, “The mission”, “Vita Nostra” (“The Mission” Suite)

:::

Info web

https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/2-08-le-musiche-di-morricone-al-chiaro-di-luna-anfiteatro-del-venda

