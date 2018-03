"Musica per l'ora dell'Angelus" alla chiesa di Santa Caterina d’Alessandria

Nelle ultime tre domeniche di Quaresima il Centro universitario di Padova e Un attimo di pace propongono Musica per l’Ora dell’Angelus: meditazioni in musica verso la Pasqua.

L’appuntamento è per domenica 11 marzo, dalle ore 11.45 alle ore 12.30, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, in via Cesare Battisti 245 a Padova con un concerto d’organo e violino proposto da Ruggero Livieri e Angela Palfrader.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.