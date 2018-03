"Musica per l'ora dell'Angelus" alla chiesa di Santa Caterina d’Alessandria

Torna anche questa domeniche di Quaresima l’iniziativa Musica per l’Ora dell’Angelus: meditazioni in musica verso la Pasqua, promossa dal Centro universitario di Padova e Un attimo di pace.

L’appuntamento è per domenica 18 marzo, dalle ore 11.45 alle ore 12.30, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, in via Cesare Battisti 245 a Padova con un concerto di fiati e clavicembalo con Alberto Levarato & C..

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova, tel. 049 8764688