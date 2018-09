"La città per la musica, la musica per la città": concerto "Dal Barocco ai nostri giorni" a Este

Dal 9 settembre al 13 ottobre la Civica Scuola di Musica "Città di Este", in collaborazione con il Comune di Este, presenta la seconda edizione dei concerti "La città per la musica, la musica per la città", ad ingresso libero.

Venerdì 21 settembre, ore 21: Eolo Sax Quartet. "Il sax, strumento eclettico" con Sebastiano Andreose, Gabriele Andreotti, Michele Giora, Daniele Giora al Chiostro delle Consolazioni di via Francesconi, 2.

Il concerto vedrà impegnato l’Eolo Sax Quartet, quartetto di sassofoni che, attraverso le diverse sonorità dell’intera famiglia di questo eclettico strumento (Sax soprano, alto, contralto, tenore e baritono), proporrà un programma molto vario che spazierà dagli autori classici ai contemporanei.

Sabato 6 ottobre , ore 21: LEO e GlialtriTRE. "Omaggio a Conte, Buscaglione e Capossela" con Leo Miglioranza, Valentino Favotto, Francesco Piovan, Alessandro Piovan. Teatro dei Filodrammatici, Calle della Musica, 13

Sabato 13 ottobre, ore 21: Ivo Musicante e i banditi. "Rock and roll, Blues e Funky" con Ivo Zorzi, Massimo Valvasori, Matteo Cazzaniga, Mauro Bonaldo, Loris Veronesi

