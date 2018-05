“Musica per la città”, concerti a Padova

Il conservatorio Cesare Pollini, in occasione dei quarant’anni del quotidiano Il mattino di Padova, propone “Musica per la città”, giornate di concerti gratuiti in strada, con repertori che spaziano da brani rinascimentali al jazz.

I concerti si tengono in diversi grandi centri della provincia, con evento conclusivo sabato 9 giugno a Padova, dove sono previsti quattro appuntamenti.

Programma

ore 16 - scalinata della Gran Guardia, piazza dei Signori

Ensemble di ottoni “I trombettissimi”

ore 17 - porticato della chiesa di anta. Maria dei Servi, via Roma

Ensemble di flauti dolci “Dolcensemble”

ore 18 - cortile antico di palazzo Bo, via VIII febbraio

Orchestra di mandolini e chitarre

ore 19 - piazzetta Cappellato Pedrocchi

Jazz band Cesare Pollini

Iniziativa organizzata in collaborazione con il comune di Padova.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA