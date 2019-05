Musica per lo spirito alla Cappella San Massimo

Per il ciclo di concerti Musica per lo Spirito, domenica 26 maggio, alle ore 17.45, in Cappella universitaria San Massimo (vicolo San Massimo 2 a Padova) viene proposto il concerto Ouverture: metamorfosi del gusto italiano, con musiche di Francesco Petrini, Giovanni Paisiello, Antonio Sacchini, Christoph Willibald Gluck. All’arpa Lorenzo Montenz e al clavicembalo Chiara De Zuani.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info web

https://www.facebook.com/events/613939882384370/