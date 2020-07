"Musica per rinascere": quattro venerdì con il grande musicista Anton Martynov e la musica di Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) compositore e organista tedesco, fu il più grande maestro del contrappunto barocco e uno dei più importanti compositori della storia della musica.

Dove e quando

Quattro appuntamenti di venerdì alla chiesa di San Martino, a Silvelle alle ore 21

⟹Venerdì 24 luglio

⟹Venerdì 31 luglio

⟹Venerdì 7 agosto

⟹Venerdì 14 agosto

Verranno presentati due integrali, fra i più importanti e preziosi dell'opera di Bach:

⟹Sei Sonate e Partite per violino solo BWV 1001-1006

Oggi nessun violinista può evitare di confrontarsi con queste composizioni, banco di prova delle capacità interpretative degli esecutori del nostro tempo; le loro straordinarie difficoltà hanno addirittura favorito lo sviluppo di una speciale fase della tecnica violinistica. Il risultato del lavoro di Bach sulla musica per violino fu tale che nessuno dopo di lui pensò di imitarne l'esempio.

⟹Sei Sonate per violino e clavicembalo obbligato (organo) BWV 1014-1019

Le sei sonate di violino con clavicembalo obbligato di Johann Sebastian Bach (BWV 1014– 1019) furono probabilmente composte durante il periodo di Bach a Cöthen, tra il 1717 e il 1723. Il figlio di Bach, Carl Philipp Emanuel, descrive queste opere tra le migliori composte da suo padre.

Sono opere in triosonata forma, con le due parti superiori del clavicembalo e violino su una linea di basso fornito dal clavicembalo.A differenza di sonate barocche per strumento solista e basso continuo, in cui la realizzazione del basso continuo è stata lasciata alla discrezione dell'esecutore, la parte della tastiera nelle sonate è stata interamente specificata da Bach.

Anton Martynov violino e organo

Violinista eccezionale, ma anche direttore d'orchestra, pianista, organista e compositore, Martynov possiede l'abilità di portare il suo pubblico su nuovi orizzonti musicali. Un virtuoso fin dall'inizio, nato nella scuola di violino russa, è uno dei grandi solisti di oggi, con un repertorio singolare che arricchisce con il suo tocco personale in sale e festival in tutto il mondo. Il suo modo di suonare sottile e potente è per lui un modo di invocare gli spiriti.

Comparabile ad un Vivaldi moderno, Anton Martynov è descritto da Ivry Gitlis come “un musicista assoluto e completo: un superbo violinista, eccellente pianista, compositore e direttore d’orchestra - che cosa di più si può desiderare, tutto in una sola persona!”

Kremena Nikolova violino

Kremena Nikolova, viene considerata da Philippe Graffin come ”un’artista unica, la sua umiltà musicale è una risorsa incredibile per la sua performance in cui l’attenzione dell’ascoltatore viene rapita dalla meraviglia ...’’ Ha eseguito numerosi concerti da solista e camerista durante festival e stagioni concertistiche importanti in tutto il mondo, collaborando con musicisti di fama internazionale. www.kremena-nikolova.com

