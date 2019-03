I Camillas + Dj Youtube e Francesco Leineri e l’Essenziale: il weekend al circolo Nadir

Di seguito gli eventi del fine settinana al Circolo Nadir.

I Camillas + Dj Youtube - Festa e sangue - venerdì 22 marzo - Circolo Nadir

Il Circolo Nadir festeggia il proprio mese di compleanno (sono 2 anni dall’inaugurazione!) con il concerto-party de I Camillas, a cui seguirà la loro parziale trasformazione in DJ Youtube per continuare a ballare. Una lunga e intensa serata che resterà memorabile.

Venerdì 22 marzo

apertura porte ore 21.30

Ingresso con tessera ARCI

contributo richiesto 5 euro

Piazzetta Gasparotto 10 Padova

A Nadir verrà presentato “Discoteca Rock”, il nuovo album de I Camillas, uscito lo scorso ottobre per Trovarobato: un disco fatto a colpi di allucinazioni, in cui ogni colpo spalanca canzoni. Un disco senza ballate. Un disco da ballare, anche male. La fine di un party dove ti sei divertito troppo.

Il concerto-party si chiama “Festa e Sangue”, e prosegue con Ruben Camillas e Zagor Camillas che si trasfigurano in DJ Youtube per continuare con le danze.



I Camillas eseguono canzoni in italiano. Dense, leggere, impreviste, monumentali. Piene di ritornelli, malinconie e balli. Scanzonate e sconcertanti. I Camillas nascono come duo a Pordenone nel 1964 (Ruben Camillas: chitarra e canta, e Zagor Camillas: tastiera e canta), e il loro percorso prosegue con la musica dal vivo: concerti, festival, matrimoni, centri vari, teatri, fino alla televisione (finalisti a Italia’s Got Talent), le sigle (di Colorado), il Gioco della Palla. Pubblicano 4 dischi (tra cui la pietra miliare Le politiche del Prato) e un libro (La rivolta dello zuccherificio).

I Camillas sono:

Vittorio Ondedei – chitarra acustica e voce

Mirko Bertuccioli – tastiere e voce

Enrico Liverani – batteria

Daniel Gasperini - basso

Francesco Leineri e l’Essenziale

Archi, strumenti giocattolo e la grande canzone italiana: un sabato sera suggestivo e magico al circolo Nadir, con un insolito trio che raccoglie l’essenzialità della contagiosa melodia appartenente alla canzone italiana di un tempo e la decontestualizza. Un vero e proprio nostalgico e avanguardistico concerto “da camera” per cuori infranti, affrontato grazie alla leggerezza del gioco.

Sabato 23 marzo

apertura porte ore 21.30

Ingresso con tessera ARCI

contributo richiesto 5 euro

Piazzetta Gasparotto 10 Padova

L’Essenziale è un progetto che si è prefissato di rievocare i classici della canzone italiana in uscita dal 1957

al 1975 catapultandoli nel contesto metodico e rigoroso della musica esatta. Oggetto della ricerca sono, per citarne alcune, le canzoni di Bruno Lauzi e Luigi Tenco, di Celentano e Domenico Modugno, di Gino Paoli, Nico Fidenco e quelle di tante altre diverse produzioni che cinquant’anni fa scalavano le classifiche, imperterrite e invidiate da tutto il mondo.

L’attitudine dell’insolito trio ‐ lontano da nazionalismi o patriottismi di ogni sorta ‐ è caratterizzata da una feroce tenerezza che esegue e manipola la spiccata malinconia insita nella grande canzone italiana di una volta, senza tralasciare un po’ di necessaria autoironia e un più che dovuto cinismo. Cosa sarebbe stato se il vecchio festival di Sanremo fosse sopravvissuto ad oggi all’interno delle grandi sperimentazioni accademiche, da un lato, e all’interno delle nuove tendenze del panorama pop e cantautorale italiano attuale dall’altro? Gli strumenti ad arco ‐ emblema della ricerca del mondo classico e al tempo stesso delle sviolinate della vecchia e triste canzone italiana ‐ sono senz’altro capaci di liberarsi consapevolmente dalle tradizioni e di giocare con sperimentazioni ardite fino a giungere al confine con l’extramusicale.

Flavia Massimo violoncello

Francesco Leineri voce, strumenti giocattolo

Irida Gjergji viola

