"We Will Rock You – the Musical” al Gran Teatro Geox

We Will Rock You

Gran Teatro Geox, Padova

sabato 30 novembre 21.30

Dettagli

We Will Rock You – the Musical”, la grande rock opera con i successi dei Queen diretta da Tim Luscombe con la direzione artistica di Valentina Ferrari, arriva il 30 novembre 2019 al Gran Teatro GEOX di Padova.

We Willl Rock You – the Musical è ambientato nel futuro in un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono nascosti. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la “resistenza” di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sovrano sulla terra. “We Will Rock You” è uno show nel quale la tensione emotiva non scende mai, mentre realtà e fantasia si mescolano lungo una linea sottile.

Le canzoni sono quelle dei Queen e, come dice Brian May, evocato nel musical come Dio della Chitarra, “se c’è la nostra musica, ci siamo anche noi”.

Biglietti disponibili via Ticketmaster Italia e presso i punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.facebook.com/events/2264051200309652/

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-we-will-rock-you-padova-2019/