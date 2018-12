La magia del Natale con i musical al teatro ai Colli

Le feste sono alle porte e il Teatro ai Colli risponde con due proposte che chiudono la rassegna Padova è Musical. Due spettacoli che potranno intrattenere chi ama le storie d’amore a lieto fine e anche chi ama le favole, i personaggi che nascono tra le pagine dei libri e spesso diventano film, in questo caso uno spettacolo.

Venerdì 21 dicembre

Venerdì 21 dicembre alle 21 la compagnia Benessere Danza debutta con That’s love actually - L’amore è complicato, da un’idea di Erika Saggiorato e Giuseppe Palombarini. Una storia di passione, gioia, condivisione, di intrecci d’amore, e quindi di sofferenza, di unione e di abbandono, sesso e gelosia. Il musical è liberamente tratto dal film del 2003 scritto da Richard Curtis. Proprio come “Love Actually - L’amore davvero”, che conta un cast stellare con Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson e Keira Knightley, il musical firmato dalla compagnia padovana mette in scena una storia corale che prende vita a Londra nel periodo che precede il Natale. Mentre le luci si accendono sulla città e le feste si avvicinano, dieci storie d’amore con protagonisti molto diversi si alternano sul palcoscenico. Gli intrecci hanno come filo conduttore, e colonna sonora, una canzone di Billy Mack, vecchia leggenda del rock and roll che ha registrato una cover in versione natalizia di Love Is All Around. Lo humor inglese accompagna tutto il musical e il pubblico sarà scosso dal rock più puro, cantato e ballato sul palcoscenico dai trentacinque elementi (attori, cantanti e ballerini) della compagnia Benessere Danza.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/273960366623084/

Sabato 22 dicembre

Sabato 22, alle 18, il palcoscenico del Teatro ai Colli si riaccende con la compagnia STM Scuola Teatro Mantova che farà sorridere i più piccoli e sognare gli adulti con Christmas Holiday - Favole in vacanza, un grande musical natalizio. Cosa succede quando arrivano le vacanze di Natale nel paese delle fiabe? Ce lo racconta un musical esilarante e pieno di energia per esaltare il valore dei racconti e della tradizione durante la festa più condivisa dell’anno. Quando le valigie sono ormai pronte ecco arrivare una chiamata a FiabaLand. Tutti sono in partenza per una importante missione per un messaggio di amore e solidarietà. Ci saranno Pinocchio, Capuccetto Rosso, ma anche le streghe…

Evento facebook https://www.facebook.com/events/615750858881573/

Biglietti

Adulti: 10 euro - Under 14: 8 euro

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Info web

https://www.teatroaicolli.it/padova-e-musical/stagioni-teatrali/padova-e-musical/blog

