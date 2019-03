Musiche e danze dal mediterraneo all’Oriente, Mi Linda dama al San Gaetano

Musiche e danze dal Mediterraneo all’Oriente con Mi Linda Dama

Giovedì 28 marzo – ore 21.15

Auditorium Centro Culturale Altinate S.Gaetano, Padova

Presentazione del nuovo album Skalerica

con

Namritha Nori –voce, loop

Giulio Gavardi – chitarra, saz, bouzouki

Niccolò Giuliani – percussioni

Silvia Cagnazzo –danza

ospiti

Alvise Seggi – contrabbasso

Alberto Lincetto – synth

La quarta edizione della rassegna Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro – promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin” e la media partnership di Radio Padova e Easy Network – ospita nella sua programmazione la presentazione del nuovo album del collettivo Mi Linda Dama, intitolatoSkalerica.

Una serata speciale, in programma giovedì 28 marzo all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, dedicata alle sonorità e alle culture mediterranee con canti riproposti in maniera originale utilizzando svariati strumenti di epoche e terre diverse e coreografie di danza eseguite da Silvia Cagnazzo. Non mancheranno ospiti illustri del panorama musicale che hanno partecipato a questo progetto discografico il cui nome, Skalerica, evoca ciò che tutto porta a galla, occasione di riemergere dagli abissi e, per chi lo ambisce, di scoprire una bellezza che canta ferite, amori perduti e nostalgia per la propria terra.

Popoli, tradizioni, profumi e colori rivivranno in questa serata-evento che intende unire le sponde del Mediterraneo attraverso le parole, le musiche e le danze di uno degli ensemble più originali della scena musicale.

Biglietti

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

Informazioni

Informazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it

Info web http://www.ilsuonoelaparola.it/eventi/2019-03-28-mi-linda-dama/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2500198126675592/

