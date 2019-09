Musiche d’oggi: la storia del conservatorio di Padova attraverso la musica dei suoi compositori

Orchestra ‘900, dir. M° Emanuele Pasqualin

sabato 5 ottobre ore 21 – auditorium Pollini via Cassan 17, Padova

Dettagli

Un tributo ai compositori che hanno insegnato al Conservatorio di Padova: l’apertura della nuova stagione musicale al Pollini è affidata al concerto Musiche d’oggi, evento inserito all’interno della Fiera delle parole, il festival letterario in programma dal 30 settembre al 6 ottobre nella Città del Santo.

“Musiche d’oggi, un secolo di composizione sulle orme di Cesare Pollini” è l’evento proposto all’auditorium di via Cassan 17 a Padova, sabato 5 ottobre alle ore 21 (ingresso libero e possibile fino all’esaurimento dei posti disponibili).

Scarica il depliant del concerto

Sarà un cammino nel tempo attraverso la musica, in cui si partirà da un linguaggio musicale tardo-romantico, fino ad arrivare a sonorità contemporanee, assistendo così all’evoluzione del ruolo e delle modalità compositive che si sono trasformate in circa 150 anni.

“Il Conservatorio di Musica di Padova fu inaugurato il 29 giugno 1879 con un concerto cameristico in cui intervenne anche il giovane pianista Cesare Pollini”, ci ricorda Maria Nevilla Massaro nella ricostruzione della storia dell’istituto di musica (il testo completo si trova alla pagina https://www. conservatoriopollini.it/chi- siamo/la-storia).

È proprio da lì che partirà il viaggio di sabato 6 ottobre, dalla musica di Cesare Pollini, passando poi per gli altri direttori/compositori del Conservatorio: Oreste Ravanello, Wolfango Dalla Vecchia, Annie Fontana, Beniamino Sanson, Fabio Crosera. I brani saranno introdotti dalla voce narrante di Chiara Alloi.

Suonerà l’Orchestra ‘900 diretta dal maestro Emanuele Pasqualin e composta da un totale di 29 musicisti di cui i solisti Surya Talamonti (flauto), Natalia Duarte Jeremias (viola), Ludovico Armellini (violoncello), Alessandro Catania (violino), Andrea Agrati (clarinetto), Marco Rizzello (pianoforte), più il baritono Guo Fang.

Emanuele Pasqualin: docente al Conservatorio Pollini dove si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro con Ferdinando Della Ragione e in Composizione con Wolfango Dalla Vecchia, ha studiato Direzione d’orchestra con Alceo Galliera e ha conseguito il diploma ai corsi triennali dell’accademia musicale Pescarese con Donato Renzetti. Si è perfezionato a Stoccolma ed Helsinki con Jorma Panula. Vincitore del concorso ministeriale per titoli ed esami, è stato per 10 anni titolare di cattedra al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza.

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/eventi/musiche-doggi

https://www.facebook.com/events/1345844695584291/

Allegati