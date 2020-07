I Musici di Francesco Guccini al castello Carrarese di Padova

Dopo il ritiro dalle scene di Francesco Guccini, fra i più grandi e popolari cantautori italiani di sempre, arriva al Castello Carrarese di Padova una delle più emozionanti occasioni per rivivere le sue canzoni nella diretta testimonianza di chi per decenni le ha portate sulle scene accanto a lui: venerdì 24 luglio (ore 21.30), in scena “I Musici di Francesco Guccini”.

È uno degli eventi firmati da Veneto Jazz nell’ambito della nuova edizione di Castello Festival, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova al Castello Carrarese. Oltre a I Musici di Francesco Guccini, in cartellone il geologo Mario Tozzi che, con il sassofonista Enzo Favata, racconta il Mediterraneo (30 luglio); il nuovo jazz scritto dal violoncello di Matthias Bartolomey e dal violino di Klemens Bittmann (7 agosto); il canto nudo di Patrizia Laquidara che si racconta anche con le parole (24 agosto); gli otto giovani musicisti di Carovana Tabù, con special guest Fabrizio Bosso (27 agosto).

I Musici di Francesco Guccini, progetto formato dai musicisti storici del maestro modenese, si propongono di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso. Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sassofono di Antonio Marangolo, il basso di Pierluigi Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti riempiranno due ore di spettacolo dal vivo, ripercorrendo i più grandi successi del cantautore, come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L’Avvelenata", “Auschwitz”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo”, “Canzone per un’amica”, “Vedi cara”, “Cyrano” e molto altro.

I Musici di Francesco Guccini partecipano in questi anni ad alcuni fra i più importanti festival nazionali. Oltre alla loro attività concertistica, hanno ripreso a collaborare con il grande maestro nel progetto "Incontro con Francesco Guccini e i Musici" dove eseguono live la parte musicale.

Il concerto si terrà al Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca. Dopo il successo delle precedenti edizioni dall'8 luglio all'11 settembre la piazza d’armi del Castello tornerà ad ospitare una ricca rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Biglietti

I Musici di Francesco Guccini

Biglietti posto unico non numerato:

intero 18 euro + diritto di prevendita

ridotto 15 euro + diritto di prevendita (under 25, over 65)

Mario Tozzi & Enzo Favata – BartolomeyBittmann - Patrizia Laquidara – Carovana Tabù

Biglietti posto unico non numerato:

intero 15 euro + diritto di prevendita

ridotto 12 euro + diritto di prevendita (under 25, over 65)

Prevendite:

www.ticketone.it (online e nei punti vendita)

www.geticket.it (online e nei punti vendita)

Informazioni

Veneto Jazz

jazz@venetojazz.com

mob. (+39) 366.270029

www.venetojazz.com

www.castellofestival.it

Info web

https://www.castellofestival.it/eventi/2020-07-24-i-musici/