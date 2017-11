Rassegna MUSIC LIVE, 39esima rassegna cori popolari al teatro Quirino De Giorgio

Per la Stagione 2017/2018 del teatro Quirino de Giorgio di Vigonza, da ottobre a maggio va in scena il ciclo di concerti Music Live, con cinque appuntamenti in cartellone.

SCOPRI LA RASSEGNA MUSIC LIVE

PROSSIMI EVENTI

SCARICA IL PROGRAMMA DI MUSIC LIVE

5 maggio

39° RASSEGNA CORI POPOLARI

organizzazione Coro Serenissima - Vigonza

12 maggio

LA BUONA NOVELLA

di F. De Andrè

rappresentazione per strumenti, soli e coro associazione Musica e… e Coro Serenissima - Vigonza

BIGLIETTI

concerti del 29 ottobre e 12 maggio (senza prenotazione):

intero 8 euro, ridotto soci COOP e bambini 5 euro

concerti dell'8 e 23 dicembre, 6 gennaio e 5 maggio:

ingresso libero

Prenotazione:

dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 21; sabato dalle ore 10 alle ore 13

possibilità di tessera posto fisso; sconto soci COOP sulla presentazione della tessera

Ritiro biglietti prenotati:

sabato entro le ore 20.45. Apertura botteghino un’ora prima dello spettacolo

INFORMAZIONI

Teatro Tergola

monicaminotto@alice.it - teatrotergola2008@libero.it

345.1863367

www.teatrotergola.org

Comune di Vigonza

http://www.comune.vigonza.pd.it/dett.asp?id_doc=66377