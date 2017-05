Musikè, "Serata Gershwin" con il trio di Enrico Pieranunzi in Sala dei Giganti

Martedì 23 maggio alle 21, in Sala dei Giganti, si tiene il terzo appuntamento di Musikè: il pianista Enrico Pieranunzi, mostro sacro del jazz italiano, il violinista Gabriele Pieranunzi e il clarinettista Gabriele Mirabassi renderanno omaggio al genio d i George Gershwin con un inedito allestimento cameristico dei più celebri temi musicali del compositore americano.

Enrico Pieranunzi pianoforte

Gabriele Pieranunzi violino

Gabriele Mirabassi clarinetto

È infatti dedicato al genio musicale di cui ricorrono quest’anno gli ottant’anni dalla morte, il terzo appuntamento di Musikè, rassegna itinerante promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L'evento intitolato "Serata Gershwin", prevede la presentazione in una nuova veste cameristica di una scelta dei più famosi temi di Gershwin, da I Got Rhythm a The Man I Love, insieme a una sorprendente rielaborazione per pianoforte, violino e clarinetto di Un Americano a Parigi e della Rapsodia in Blu.

GEORGE GERSHWIN

Autore di canzoni dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo e compositore dalla fervida e profetica immaginazione, Gershwin fu capace di conciliare classica e jazz in una sintesi originale e straordinariamente felice.

"In omaggio alla spregiudicata visione crossover di cui Gershwin fu protagonista e assertore – racconta Enrico Pieranunzi – il programma di questa serata è stato concepito per mostrare nella stessa occasione i molteplici aspetti del suo universo sonoro. Zone di musica rigorosamente scritta si alterneranno così ad altre che utilizzano l’improvvisazione jazzistica".

Considerato per decenni – con una punta di snobismo – un compositore certamente dotato, ma “in fondo solo di jazz”, Gershwin fu in realtà artefice più che consapevole di un’operazione straordinaria: conciliare la tradizione orale con quella scritta e far convivere in un’unica espressione musicale l’estemporaneità dell’improvvisazione jazzistica con la sapienza meditata della composizione.

