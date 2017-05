Musikè “Tableaux vivants. 23 scene dai dipinti di Caravaggio” alla Sala della Carità

Sabato 13 maggio la Sala della Carità di Padova (via San Francesco), con il suo prezioso ciclo di affreschi di Dario Varotari, farà da cornice al secondo appuntamento della sesta edizione di Musikè, rassegna itinerante promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In linea con i temi portanti della sesta edizione, che sono il dialogo tra le arti e l’incrocio tra i generi, in questa occasione il teatro incontrerà la pittura grazie allo spettacolo Tableaux vivants. 23 scene dai dipinti di Caravaggio della compagnia napoletana Malatheatre di Ludovica Rambelli, regista da poco scomparsa.

Attraverso la tecnica dei tableaux vivants, ossia dei “quadri viventi”, la compagnia porterà in scena un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si comporranno 23 capolavori di Caravaggio riprodotti con i corpi degli attori e con l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Un solo taglio di luce illumina la scena, come in una immaginaria cornice: i cambi sono tutti a vista, scanditi dalle musiche registrate di Bach, Mozart, Vivaldi, Sibelius. La messinscena degli attori in posa culmina nell’istante creativo della realizzazione di ogni dipinto, che, una volta costruito, crea la scena come sarebbe apparsa nello studio dell’artista. La forza espressiva dei corpi e dei volti riproduce la “poesia della realtà” che contraddistingue l’opera di Caravaggio.

La rappresentazione, della durata di 40 minuti, verrà ripetuta nella stessa serata alle 20.30 e alle 21.30 per consentire la più ampia partecipazione in un luogo d’arte raccolto come la Sala della Carità, dove il pubblico potrà apprezzare da vicino i tableaux vivants caravaggeschi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.rassegnamusike.it

Per informazioni:

tel. 345 7154654

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Musikè 2017 è una rassegna promossa e organizzata da

Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo

www.rassegnamusike.it – info@rassegnamusike.it

www.facebook.com/rassegnamusike

tel. 345 – 7154654

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Consulenza

Mario Giovanni Ingrassia

Claudio Ronda

Comunicazione

Roberto Fioretto

Supervisione

Alessandra Veronese

Progetto grafico

Metropolis ADV

---

Sabato 13 maggio 2017

ore 20.30 e 21.30 (doppio turno)

Padova, Sala della Carità

MALATHEATRE LudovicaRambelliTeatro

Tableaux vivants. 23 scene dai dipinti di Caravaggio

regia Ludovica Rambelli

aiuto regia Dora De Maio

in scena Andrea Fersula, Serena Ferone, Ivano

Ilardi, Laura Lisanti, Chiara Kija, Antonella Mauro,

Paolo Salvatore, Claudio Pisani

Gallery