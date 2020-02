EsperiMusme a Padova: un atlante per viaggiare tra terre, mari e culture

Aiutati da Mamadou Ba, faremo un viaggio inconsueto intorno al mondo. Scopriremo cosa sono i geyser islandesi, le carovane nel deserto del Sahara e le città dei Maya in Messico. In Inghilterra potrete giocare a cricket, in India praticare lo yoga e in Cina assaggiare le uova centenarie. In Australia ammirerete gli ornitorinchi, in Finlandia la notte artica e in Madagascar giganteschi baobab.

Seguirà un laboratorio creativo. Appuntamento al Musme di Padova il 21 marzo 2020.

Informazioni e contatti

Laboratorio per bambini che frequentano la scuola primaria. Info e prenotazioni: www.musme.it/esperimusme/