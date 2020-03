EsperiMusme baby a Padova: un flipper con...papà!

Il 22 marzo 2020 un laboratorio dedicato a bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e ai loro papà. È sera..una lunga giornata di lavoro è appena trascorsa..sulla soglia di casa due occhi luccicanti in attesa e: “Papà, giochiamo insieme?” Quante volte i vostri figli vi chiedono del tempo per giocare e stare insieme ma il tempo non è mai abbastanza?

Ci pensiamo noi proponendovi un “momento speciale” da vivere insieme tra papà e figli per celebrare a dovere la Festa del papà. Un laboratorio creativo per costruire insieme un gioco per continuare a condividere momenti divertenti anche a casa. Un’ esperienza tramite la quale conoscersi un po’ di più dedicandosi interamente all’altro.

A cornice di tutto, una divertentissima storia, “Che fatica mettere a letto …papà!“, letta da Francesca Benato a voce alta per continuare a ridere insieme proprio perchè i protagonisti sono un papà monello e un figlio che lo sa proprio mettere in riga. Vi aspettiamo!

Informazioni e contatti

Prenotazioni: www.musme.it/esperimusme/

Evento Facebook