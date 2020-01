EsperiMusme: il cervello e i suoi poteri, l'attenzione

Come facciamo a rimanere concentrati? E perché alle volte ci distraiamo? In questo laboratorio andiamo alla scoperta delle diverse attenzioni e del modo in cui il cervello si destreggia tra la miriade di stimoli che ci circondano quotidianamente.

Appuntamento al Musme di Padova il giorno 8 febbraio 2020 alle ore 15. Evento in collaborazione con Margherita Forgione, Psicologa, Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Facilitatrice di gruppi.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/esperimusme/#esperimusme