Laboratorio per bambini della scuola dell'infanzia al Musme di Padova

Laboratori per bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. Con l’aiuto di Orizzonti Cooperativa sociale, al MUSME parliamo di colori! I colori caratterizzano non solo gli animali, le piante e gli oggetti che ci circondano, ma anche le persone. Siamo infatti di colori diversi, ma possiamo cambiare colore a seconda del periodo dell’anno o delle emozioni che proviamo. Il colore rappresenta la specificità di ogni essere vivente ed è così importante da condizionarci la vita, a volte. Con il mediatore culturale Mamadou Ba.

Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l’inverno lui sembra perdersi dietro alla pigrizia. “Federico, perché non lavori?” chiedono gli altri topolini. “Ma io sto lavorando!” risponde Federico. Infatti, sta raccogliendo raggi di sole, colori e parole e saranno proprio questi preziosi cibi per la mente a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno.

Appuntamento al Musme di Padova il 26 gennaio 2020 dalle ore 16.

