EsperiMusme: alla scoperta dell’erba magica di Tu Youyou in Cina

Sei pronto a conoscere una nuova cultura? Al Musme di Padova il 3 gennaio 2020, con l’aiuto di Olimpia Schiavon, mediatrice culturale di orginicinese, ci trasferiremo nella lontana Cina degli anni Trenta!

Insieme conosceremo la storia di Tu Youyou, una bambina che incontra un vecchio esperto di erbe selvatiche e scopre il fantastico mondo della medicina tradizionale. Tu Youyou da grade diventerà la prima donna cinese a ricevere il premio Nobel per la medicina per aver scoperto una cura contro la malaria. In seguito, faremo un laboratorio creativo.

