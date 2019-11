Al Musme di Padova il laboratorio "Emozioni: nemiche o alleate?"

Cosa sono? A cosa servono? Come le sentiamo? Un’attività alla scoperta delle emozioni primarie come rabbia, felicità e paura, della loro funzione e del viaggio che fanno, per imparare a riconoscerle in se stessi e negli altri e rispondere alla domanda più comune del mondo: “come stai?”.

In collaborazione con Margherita Forgione, Psicologa, Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Facilitatrice di gruppi. L'appuntamento è al Musme di Padova il 21 dicembre 2019.

