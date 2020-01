EsperiMusme: uno straordinario demolitore

Cosa serve per far funzionare il nostro corpo? Che fine fanno i cibi che noi mangiamo e come le sostanze nutritive arrivano alle nostre cellule?

Aiutati da un’ospite speciale, la Prof. Laura Magrinelli Stritoni, parleremo di apparato digerente.

Faremo insieme esperimenti per riconoscere carboidrati ,grassi, e proteine che assumiamo ogni volta che mangiamo e cercheremo di capire la loro funzione e perché ne abbiamo bisogno. Appuntamento al Musme di Padova il 29 febbraio 2020.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2575796009376379/