EsperiMusme a Padova con il laboratorio "Tanti e diversi"

Aiutati dal mediatore culturale, Mamadou Ba, al MUSME ci chiediamo: quante specie esistono sulla Terra? Finora l’uomo ne ha contate due milioni, ed è solo l’inizio, perché se ne scoprono sempre di nuove. Animali e piante dalle forme e dimensioni più svariate vivono in tutti gli angoli del pianeta, dai deserti alle isole remote, dai vulcani agli abissi oceanici.

Ci sono esseri grandi come gli elefanti e le querce, ed esseri piccoli come i funghi e i microbi, e ogni singola specie è parte di un grande, bellissimo, complesso “disegno”, dove tutti dipendono gli uni dagli altri. Anche noi esseri umani ne facciamo parte, ma costantemente lo minacciamo con le nostre azioni, avvelenando l’aria e i fiumi, abbattendo le foreste, sfruttando il mare. Per far sì che la vita sulla Terra rimanga così varia e complessa dobbiamo rispettarla e preservarla, perché non possiamo vivere su un pianeta dove, invece di essere tanti e diversi, siamo rimasti soli. Seguirà un laboratorio creativo.

Appuntamento al Musme di Padova il 21 marzo 2020.

Informazioni e contatti

Laboratorio per bambini della scuola primaria. Per info e prenotazioni: www.musme.it/esperimusme/.