"Albertino Mussato e Dante: due vite parallele", incontro alla Loggia Amulea

Giovedì 11 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala della Loggia Amulea, incontro "Albertino Mussato e Dante: due vite parallele".

Relatrice Giovanna M. Gianola

Introduce Maristella Mazzocca

Dettagli

Poco più anziano di Dante, il padovano Albertino Mussato, cui è intitolata l'omonima Riviera, ne condivise i tempi e, in qualche modo, il destino. Esuli entrambi, ed ambedue per ragioni politiche, conobbero da vicino papi ed imperatori, come Bonifacio VIII ed Arrigo VII. Giovanna Gianola, medievista raffinata della nostra Università, ne compone le storie inun affresco in cui le vicende dell'uno illuminano di luce nuova e coinvolgente le vicende dell'altro.E ci accompagnano alla scoperta di quello che fu il secolo d'oro della civiltà cittadina.

