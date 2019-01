“Ho mutato il tuo lamento in danza”, spettacolo al Teatro Filarmonico

“Ho mutato il tuo lamento in danza”

performance di danza e parola

Ideazione e regia Laura Pulin

Musiche W.A.Mozart, A.Part, F.Chopin

Allestimento e video Isabella Fumagalli e Beatrice Laurora

Creato e interpretato da Elena Friso,Rafael Pellegrini, Giulia Pertile e Daniele Tessaro

Prendendo il volo dal libro dei Salmi e da altre celebri pagine del Libro, La Parola autentica, che risuona silenziosamente oltre il caos della nostra quotidianità ritrova in questa performance l’abbraccio con il corpo, tempio in cui tale musica profondamente risuona.

Una danzatrice, un attore e due interpreti intrecciano i loro sforzi per celebrare il miracolo di quel ritmo che batte nel petto di ogni uomo, quella musica che eleva la sofferenza in gioia, quel tesoro immenso che ci è stato donato: il soffio divino della vita.

Info web

https://teatrofilarmonico.squarespace.com/lieve