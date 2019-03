“Muti nello stesso piatto”, la storia del cinema muto attraverso il cibo: cine-concerto all'Esperia

Sabato 23 marzo alle ore 21 presso il cinema Esperia, via Chiesanuova 90 a Padova, un eccezionale cine-concerto

“Muti nello stesso piatto”

La storia del cinema muto attraverso il cibo

Brani di classici del cinema muto musicati dal vivo dal complesso Radio Day Movie: Fabrizio Carlin, Ivan Marini, Claudio Lombardi, Michele Kettmaier. Arrangiamenti di Michele Kettmaier.

Durata circa 60’

Ingresso

Fuori abbonamento - Biglietto unico: 6 euro

Il programma della serata

Si tratta di un progetto nato per la decima edizione del festival Tutti nello stesso piatto”, di Trento e Rovereto sul tema del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il cineconcerto di Radio Days Movie porta sullo schermo un montaggio comprendente dieci film muti, alcuni in edizione integrale ed altri limitati ad alcune scene, tutti legati al tema dell’alimentazione. Si va da un paio di documentari risalenti a fine ‘800 dei fratelli Lumiere, ad un resoconto del 1910 in stile giornalistico riguardante una festa di paese, un paio di “magiche” pantomime inizi ‘900 del celebre George Melies, un prezioso documentario inglese sul the del 1909 A COLORI, secondo il procedimento “Kinemacolor”, una comica di Roscoe “Fatty” Arbuckle, quella dove compare per la primissima volta sullo schermo Buster Keaton, un’altra comica del 1922 di Keaton, il famoso “Il monello” di Charlie Chaplin ed un’altra sua comica nella quale Charlot è un brillante cameriere pattinatore.

L’accompagnamento musicale dal vivo

Musicalmente scritto tutto per quartetto, con la peculiarità di alternare la formazione tradizionale con pianoforte e basso acustico affiancati da trombone e strumenti ad ancia, a quella con la ritmica composta da chitarra e basso tuba.

I film

Peche aux sardines (integrale – 1 minuto)

fratelli Lumière – Francia 1896

Le gouter des bebés (integrale – 1 minuto)

fratelli Lumière – Francia 1897

Il polentone a Pont Canavese (integrale – 7 minuti)

regia sconosciuta – Italia 1910

Barbe bleue (estratto – 2 minuti)

Georges Melies – Francia 1901

Sorcellerie culinaire (integrale – 5 minuti)

Georges Melies – Francia 1904

Le thé: culture, récolte et préparation industrielle (integrale – 7 minuti) regia sconosciuta (metodo Kinemacolor) - Inghilterra 1909

Il garzone di macelleria (estratto – 10 minuti)

Roscoe “Fatty” Arbuckle – USA 1917

I genitori di mia moglie (estratto – 5 minuti)

Buster Keaton – USA 1922

Il monello (estratto – 3 minuti)

Charlie Chaplin – USA 1921

Charlot al pattinaggio (integrale – 25 minuti)

Charlie Chaplin – USA 1916

Cinema Esperia

cinemaesperia.pd@gmail.com

www.cinemaesperia.com

Facebok: Esperia Padova

RADIO DAYS MOVIE

sito internet del complesso:

http://www.radiodays.tn.it/wp/

Info web

https://cinemaesperia.com/muti-nel-piatto/