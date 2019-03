Detour Festival con la proiezione di "My Home, in Libya"

My Home, in Libya. Un film di Martina Muso Melilli In concorso al Detour - Festival del Cinema di Viaggio

Due proiezioni:

Giovedì 28 marzo ore 21.30 - Cinema PortoAstra, Padova.

Sabato 30 marzo ore 21.45 - Multisala Astra, Padova.

Sarà presente la regista Martina Muso Melilli Filmando la casa dei suoi nonni vicino a Padova, Martina identifica una mappa di luoghi appartenuti al loro passato. Antonio è nato a Tripoli, in Libia, quando questa era una colonia italiana, e lì ha sposato Narcisa. Sono stati costretti a lasciare il paese all’improvviso nel 1970, dopo il colpo di stato di Gheddafi.

Con l’aiuto di un giovane libico contattato tramite i social media, Martina raccoglie immagini di quella che è diventata oggi l’allora “casa” dei suoi nonni. I nomi di alcune strade sono totalmente cambiati, altri no. Tramite lo scambio di immagini e chat, la relazione tra i due diventa più profonda. Il web permette loro di superare pian piano i confini fisici e culturali che separano le loro vite, portandoci all’interno di un mondo nel quale i media non hanno accesso.

Info web

https://www.facebook.com/events/2288170594729298/

https://www.detourfilmfestival.com/

Gallery