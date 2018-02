Myrthes Gonzalez presenta "Momenti strutturanti" all’associazione Vivivita Syn

Mercoledì 21 febbraio alle ore 19 al centro Vivivita Syn si svolge un incontro conferenza con Myrthes Gonzalez, autrice del libro "Momenti strutturanti. Un nuovo sguardo sulle relazioni affettive e sulle esperienze che sostengono un’identità integra".

Evento patrocinato dal comune di Padova, organizzato dall’associazione culturale Syn in collaborazione con la Scuola di Biodanza SRT del Triveneto.

L'autrice

Myrthes Gonzalez è psicologa, didatta e direttrice della Scuola di Biodanza R.T. di Porto Alegre - Brasile, formatasi direttamente con il prof. Rolando Toro Araneda, creatore del metodo Biodanza. Fotografa, documentarista, da anni conduce gruppi in viaggio nel cammino di trasformazione personale in vari luoghi del mondo.

Il libro

"Momenti strutturanti" è un libro rivelatore dell'enorme potenzialità di trasformazione esistenziale dell'istante vissuto, di momenti strutturanti che curano la relazione, come uno sguardo accogliente, un abbraccio, la parola che qualifica. Semplici e intensi momenti di attenzione e di amore, possono fare la differenza per chi non ha mai ricevuto tenerezza e affetto. L'amore incondizionato, anche se vissuto in brevi momenti, può aprire un nuovo cammino per ristrutturare la storia personale.

Informazioni

È gradita la prenotazione

Associazione Culturale Syn-Arci Centro studi per l’educazione biocentrica

via Chiesanuova, 242/B - Padova

049.8979333 - assocsyn@tin.it

www.centrostudisyn.it

www.biodanzasyn.it

