"Mysticanza", mostra di street art di Alex Axe Ermini alla farmacia Meltias di Conselve

Mysticanza

Alex Axe Ermini

a cura di Sonia Strukul

farmacia Meltias - Conselve

dal 25 agosto al 7 ottobre

Dal 25 agosto al 7 ottobre lo spazio espositivo della farmacia Meltias di Conselve accoglie la street art con una mostra e un intervento site specific di Alex Axe Ermini, artista poliedrico che ha contribuito alla riqualificazione ambientale di alcune zone di Padova ed altre città tramite il muralismo.

La mostra dal titolo "Mysticanza", a cura di Sonia Strukul, verrà inaugurata venerdì 25 agosto alle ore 19 nella ex sede Meltias in via Matteotti a Conselve, dove sarà presentata l’opera urbana realizzata per l’occasione.

La mostra proseguirà poi all’interno della farmacia Meltias in via Vittorio Emanuele II, sempre a Conselve.

ORARI

Dal lunedì al sabato con orario 8.30-12.45 e 15.30-19.45.

Ingresso libero

INFORMAZIONI

Farmacie Meltias Conselve, via Vittorio Emanuele II, 21

049.5384165

conselve@farmaciemeltias.it

www.farmaciemeltias.it

