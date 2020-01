"La naja che non volevo", presentazione del romanzo di Renato Romano alla Mondadori Bookstore

In programma sabato 18 gennaio la presentazione del romanzo "La naja che non volevo" di Renato Romano.

Apputamento alle ore 18 presso il Bookstore Mondadori in P.zza Dell'Insurrezione 3 a Padova.

Che cos'era la naja?

La naja, un tempo esperienza obbligatoria per tutti i giovani italiani, segnava il definitivo passaggio all'età adulta. In quei mesi si era lontani da casa - per alcuni era la prima volta in assoluto -, e si entrava in contatto con giovani provenienti da tutta Italia, e come in ogni caserma si instauravano rapporti di amicizia o di conflittualità.

Ma la naja era soprattutto orari rigidi, disciplina severa, turni di guardia massacranti, punizioni e nonnismo. Eppure in questo racconto a trecentosessanta gradi della vita militare, Renato Romano coglie tutte le sfaccettature, anche le più insolite, restituendo un quadro di un mondo che per molti aspetti aveva un ruolo positivo nella formazione delle nuove generazioni.

