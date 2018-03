La narrativa italiana degli anni Zero e i suoi modelli, incontro con Giorgio Falco al Collegio Morgagni

Venerdì 9 marzo alle ore 16, al Collegio Morgagni in via San Massimo 33 a Padova, si tiene l’incontro (aperto a tutti) con lo scrittore Giorgio Falco, organizzato dalla Scuola Galileiana dell’Università di Padova.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri “La narrativa italiana degli anni Zero e i suoi modelli. Incontro con gli autori”. Il ciclo di incontri ha lo scopo di analizzare le linee di tendenza e gli autori di maggior significato della produzione narrativa italiana degli anni Zero, cioè delle opere pubblicate nell’ultimo ventennio. Dato che si tratta di una letteratura il cui canone è, per ovvie ragioni, ancora in via di definizione, il percorso si propone di tracciare una prima mappatura e condurre un lavoro di analisi su alcuni testi ritenuti particolarmente significativi. Temi come il cosiddetto “ritorno del realismo”, la centralità dell’io, nelle sue diverse manifestazioni, la tensione etica e la tendenza a ibridare le forme della narrazione finzionale con i modi più tipici del giornalismo o del racconto storiografico, sono al centro della riflessione che porterà ad attraversare autori e opere. Di particolare centralità è l’analisi del rapporto tra singoli autori e i loro modelli di riferimento.

Giorgio Falco (Abbiategrasso, 30 novembre 1967) è uno scrittore italiano. Esordisce con Pausa caffè (Sironi 2004). Per Einaudi pubblica L’ubicazione del bene (2009), La gemella H (2014, finalista al Premio Campiello e vincitore, tra gli altri, del premio SuperMondello, del Premio Volponi e del Premio Lo Straniero), e Ipotesi di una sconfitta (2017).

Ingresso libero.

Per informazioni:

scuola.galileiana@unipd.it