Nastro Rosa di AIRC in via San Fermo: aperitivo e bracciale per la ricerca sul tumore al seno

Solo in Italia, quest’anno, hanno ricevuto una diagnosi di tumore della mammella 53mila donne, il che equivale a circa 145 diagnosi al giorno, 1 donna su 9 nell’arco della vita. Una patologia che riguarda tutti, direttamente perché nel 2019 si sono ammalati di tumore alla mammella 500 uomini, e indirettamente perché il tumore colpisce anche le persone che ci sono vicine. Oggi, però, ricevere una diagnosi fa sempre meno paura, perché la sopravvivenza dopo cinque anni è aumentata fino all’87% (Fonte AIOM, AIRTUM).

Negli ultimi 5 anni Fondazione AIRC ha messo a disposizione dellaricerca sul tumore al seno quasi 47 milioni di euro. Dietro questi numeri c’è la concretezza dei risultati, fondamentali sia per la prevenzione sia per la cura: diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili a un numero più ampio di donne, trattamenti sempre più mirati, efficaci e tollerabili.

Nonostante ciò, il tumore al seno non è ancora battuto e AIRC continua a tenere alta l’attenzione scegliendo un Nastro Rosa incompleto come simbolo della sua campagna, per rappresentare l’impegno al fianco delle donne che affrontano le forme più aggressive di tumore al seno. Fra queste, il cosiddetto triplo negativo, che colpisce soprattutto in giovane età e per cui ancora mancano terapie mirate, e il carcinoma mammario metastatico, contro il quale oggi lottano circa 36mila donne in Italia.

L'evento

Un partenariato prezioso e attento lo regala la catena di boutique Momonì che, come inaugurato anni fa, giovedì 24 ottobre offrirà nelle sedi italiane di Verona (in Corso Santa Anastasia 10), Vicenza (Contrà Muscheria 16), Padova (Via San Fermo 27 ore 17.30), Treviso (Piazza dei Signori 25), e Milano, Bologna, Firenze, Roma, un aperitivo in rosa per contribuire alla sensibilizzazione sul tumore al seno e raccogliere fondi con la proposta di un braccialetto portafortuna creato a mano, in cambio di un’offerta di 10 euro, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca.

«Come AIRC Veneto siamo molto orgogliosi di come riusciamo a contribuire a finanziare la ricerca italiana: 6.3 milioni di euro sui 108 investiti a livello nazionale, che finanziano ben 45 progetti di ricerca. E questo grazie a una cultura della prevenzione che è in crescita, ai maggiori controlli di screening, al rispetto di una sana alimentazione, con uno stop al fumo e un più regolare esercizio fisico, e grazie soprattutto ai progressi della ricerca, il tumore al seno è sempre più curabile. Ma la ricerca ha bisogno di risorse continue e del sostegno costante di tutti. La nostra sfida è completare la Ricerca insieme!», dichiara il presidente di AIRC Veneto e Trentino Alto Adige, Antonino Maria Cartolari.

Tutti possono dare il proprio contributo:

acquistando in farmacia una spilletta di AIRC del Nastro Rosa o gli altri prodotti dedicati alla campagna, disegnati da @letterink ( www.instagram.com/letterink ), disponibili su shop.airc.it

), disponibili su donando con carta di credito su nastrorosa.it oppure chiamando il numero verde 800 350 350

oppure chiamando il numero verde 800 350 350 chiamando il 45521** da telefono fisso per donare 5 o 10 euro

mandando uno o più SMS al 45521** da cellulare personale per donare 2 euro

Tenendovi aggiornati in tempo reale su nastrorosa.it e sui social con #NastroRosaAIRC

Info web

