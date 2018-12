"Natale 2051" lo spettacolo al Teatro ai Colli

Liberamente tratto dal racconto “Festa di Natale” di Carlo Collodi, lo spettacolo del Gruppo Panta Rei metterà in primo piano i veri valori del Natale, spesso sacrificati a causa del consumismo e dalla frenesia della nostra società. Lo spettacolo è in programma domenica 6 gennaio alle 16 al teatro ai Colli.

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2019 🧦

Lo spettacolo

Siamo nel 2051. Due fratelli, Albertino e Lauretta, si apprestano a festeggiare il Natale con la loro famiglia. Come ogni anno, i genitori concedono loro di rompere i propri salvadanai, per comprarsi con i soldi che troveranno il regalo desiderato. Per quel Natale, il regalo tanto ambito grazie alla pubblicità battente, è un nuovo robottino, in grado di svolgere persino i compiti che richiedono creatività ed immaginazione. Soltanto Lauretta troverà però i soldi necessari per il nuovo robot, mentre Albertino dovrà accontentarsi dei vecchi giocattoli dei genitori. La loro vita cambierà il giorno in cui, mentre vanno a comprare i regali, finiranno per errore nella periferia della Grande Città, dove per la prima volta incontreranno la miseria. L’incontro con un bambino povero riuscirà ad instillare nei loro cuori l’importanza di impegnarsi per rendere il mondo un posto migliore per tutti.

Informazioni

Ingresso gratuito

327.7661425 - info@teatroaicolli.it

Gallery