Truccabimbi, Muccadance, hennè, letture animate, laboratori gratuiti per ogni fascia d'età e per ogni famiglia, ma soprattutto un regalo a ciascuno! E in più the caldo, cioccolata e vin brûlé: tutto questo è "Natale in Arcella", l'iniziativa in programma dalle 15 alle 19 di domenica 17 dicembre al Centro delle Famiglie del quartiere e aperta a tutti.

Evento realizzato dal comune di Padova - assessorato al Sociale in collaborazione con Assessore al decentramento e Consigliere delegato al Quartiere 2 Nord.

PROGRAMMA

dalle 15 alle 17

Laboratori all'interno del Centro delle Famiglie

dalle 17 alle 19

Un regalo per tutti i bambini in largo Debussy, con spettacoli per tutti, the caldo, cioccolata, vin brûlé e panettone

FAQ

Ci sono requisiti di età minima per accedere all'evento?

No, l'evento è rivolto a persone di tutte le età, con laboratori per i bambini, attività per ragazzi e adulti, spettacoli per tutti, una ricca merenda; un pomeriggio per grandi e piccini!

Quali sono le opzioni di trasporto/parcheggio per l'evento?

In zona c'è ampia possibilità di parcheggio e l'evento è comodamente raggiungibile anche in tram.

INFORMAZIONI

Iniziativa realizzata dal Tavolo Arcella

Centro Train de Vie

Coop. Progetto NOW

Coop. soc. onlus La Bottega dei Ragazzi

Movimento Italiano per la Gentilezza

World Kindness Movement

Centro delle Famiglie

via Pierobon, 19/A

entrata dalla palestra della scuola Donatello