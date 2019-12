"Natale con le Associazioni" in piazza al Donatore a Caselle

Nei fine settimana da sabato 7 dicembre 2019 fino a domenica 22 dicembre 2019, dalle ore 10 alle ore 18, sarà aperto il Villaggio della solidarietà in una nuova location, piazza “al Donatore” a Caselle ed attorno al patronato Don Bosco della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. La manifestazione, realizzata anche con il contributo della Camera di Commercio di Padova, è inserita nel circuito culturale RetEventi della Provincia di Padova.

Saranno dei fine settimana ricchi di iniziative e di proposte per il Natale da parte delle Associazioni di volontariato, culturali e sportive che si avvicenderanno nelle casette addobbate a festa. Laboratori di Natale, di arte, di cucina e di musica, letture animate, lezioni aperte di Hip-Hop, truccabimbi, danze caraibiche, stage gratuito di country, attività per famiglie, mostra di auto d’epoca, mercato, cori e spettacoli animeranno i pomeriggi di grandi e piccini. Per tutti i bambini saranno aperte la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio e la Giostra.

“Il Villaggio della solidarietà è frutto di un percorso che da mesi stiamo vivendo con le Associazioni del territorio. – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Ogni Associazione ha contribuito a progettare le numerose proposte calendarizzate e sarà presente i sabati e le domeniche di tutte le festività con tante idee per il Natale. Mi auguro che la luccicante Piazza al Donatore sia un punto di ritrovo per tutta la Comunità che diventi un’occasione speciale per fermarsi un po’ e trascorrere ore serene con le persone avvolte dalla magia del Natale”.

Programma eventi

Sabato 7 dicembre

Ore 11 Laboratorio di arte con tele pennelli come i veri artisti di Rompete le Righe cartoleria

Ore 15 Letture animate Lettori Animati presentano Sherlock Holmes - il Natale ritrovato

Ore 17 B-Twin Associazione Sportiva presenta lezione aperta di Hip-Hop

Domenica 8 dicembre

Ore 11 Laboratorio di cucina con lo chef Manuel Baraldo della trattoria Sette Teste presenta “un sorso di Natale”

Ore 15 Truccabimbi dell’Associazione Ludoteca all’Albero del Miele

Ore 17 Be on Stage - lezione di musica

Sabato 14 dicembre

Ore 15 Progetto Giovani: apertura sportello ed esposizione artistica di Carolina Sorgato

Ore 17 Associazione NOI Caselle propone DANZE CARAIBICHE

lezione aperta con Guido e Michela

Domenica 15 dicembre

Ore 11 Laboratorio di cucina un sorso di Natale con Manuel Baraldo e I baci di dama

Ore 14.45 Associazione NOI laboratorio aperto a tutti con Patty creativa: il centro tavola di Natale

Ore 17 Dj Alex e Maestro Igor dei country Lover - stage gratuito di country

Sabato 21 dicembre

Ore 11 Laboratorio di Natale con l’Associazione Albero del Miele

Ore 15 Rete di famiglie accoglienti di Selvazzano, attività per famiglie: "Costruiamo l'albero dell'accoglienza"

Ore 16 B-twin - lezione aperta di Hip Hop

Ore 17 Be on Stage - lezione di musica

Domenica 22 dicembre

Ore 8.30 Mostra auto d’epoca e Mercato in via Manzoni. Chiude alle 13.30

Ore 11 Arrivo Babbo Natale con pony e calesse. Accoglierà i bambini che vorranno portare la letterina.

Ore 13 Pranzo Sociale

Ore 14.30 Estrazione della lotteria

Ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo “un pensiero per te” eseguito da Fantalica

Ore 17 Coro Terzo Tempo “Pop e non solo”

Un sentito ringraziamento alle Associazioni e alle realtà che hanno organizzato l’evento e che saranno presenti al Villaggio della Solidarietà.

ACAT Colli Euganei

AGEI

Ali di Vita

Associazione Noi

Centro Parrocchiale Don Bosco APS

Associazione l’albero del miele

ASEM Italia

AVIS Caselle

Be on Stage

B-Twin

C.A.S.F. Padova Ovest

CO-META

C.R.A. Caselle

Croce Rossa Italiana

Fantalica

Gruppo Alpini Selvazzano

Gruppo Podistico Euganeo

Micamale

Nuova Famiglia

Progetto Giovani

Pro Loco Selvazzano Dentro

Scouts Caselle ARS

Subisti 100%

Per informazioni

Tel. 366.5736229

Facebook associazionidiselvazzanodentro

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/?

