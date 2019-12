"Il Natale dei balocchi", tutti gli eventi della rassegna nella nuova Piazzetta Milano

Piazzetta Milano si prepara ad ospitare tre eventi all’insegna del divertimento e della condivisione. I tre eventi, facenti parte della rassegna “Il Natale dei Balocchi”, si svolgeranno per tre sabati consecutivi, portando gioia e allegria 🤡🎅🤹.

La rassegna nasce dalla collaborazione della neonata Associazione Piazzetta Milano con la direzione artistica di Associazione Play e in collaborazione con alcune delle più importanti attività commerciali di Corso Milano: Gelateria La Romana, Kartell Padova, Osteria Antico Brolo e Prelibate Tentazioni, Gruppo Puliture Pillan e Mia Auto Noleggio a lungo termine.

Sabato 7 dicembre

Sabato 7 dicembre dalle 16 alle 19, si inaugura la rassegna Il Natale dei Balocchi in Piazzetta Milano.

Ad aprire sarà un evento di beneficenza: i Dottor Clown con “uno spettacolo che ha come missione…regalare sorrisi!”. Il loro motto è “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”: dottor Clown si tratta di un’associazione di volontariato che presta servizio presso l’Ospedale di Padova nei reparti di pediatria e oncologia pediatrica e nei reparti di medicina e geriatria dell’Ospedale di Piove di Sacco.

"Non c'è condizione umana per cui non valga la pena di sorridere", questo è il pensiero che spinge i volontari dell’associazione ad offrire comicità ed emozioni a tutti.

Sabato 14 dicembre

Sabato 14 dicembre dalle 16 alle 19 sarà la volta di Olé di Teatro i 4 Elementi: uno spettacolo di clownerie adatto a tutti i tipi di pubblico e completamente trasportato con un magico velocipede. Poche parole e molta musica per ammirare le abilità di un simpatico Clown. Giocoleria ed equilibrio che trascinano tutti i partecipanti verso un fantastico, stupito, felice e corale.. OLE'!

Sabato 21 dicembre

Si chiude in bellezza sabato 21 dicembre dalle 16 alle 19 con un doppio appuntamento: Pastroccio di bolle e Kervan presenteranno un viaggio bizzarro e divertente nel mondo delle bolle di sapone, bolle grandi, piccole, di fumo, di fuoco. Uno spettacolo da non perdere, coinvolgente, ironico e adatto a tutte le età.

Per l’occasione, a cura di Matàz Teatro, Babbo Natale in persona sarà presente per ricevere la letterina dei desideri e farsi fotografare con i bambini.

Il Natale dei Balocchi

Piazzetta Milano – Corso Milano 59/83

Sabato 7 dicembre

16.30 Dottor Clown

Sabato 14 dicembre

16.30 Olé – Teatro i 4 Elementi

Sabato 21 dicembre

16.30 Pastroccio di bolle, Kervan // Babbo Natale

