"Natale... In Ensemble", concerto natalizio alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Giovedì 21 dicembre alle ore 20.45, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in zona Voltabarozzo, si tiene il concerto "Natale... In Ensemble", con l'Ensemble Vaga Luna.

Una serata in musica organizzata dall’associazione Mascagni con il contributo del Quartiere n.4 per aspettare insieme l’arrivo del Natale.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

direttore Stefano Lovato

organista Antonio Bortolami

musiche di Mozart, Faurè, Berlioz, Shubert, Saint Saens, Mendelssohn

INFORMAZIONI

www.ensemblevagaluna.com